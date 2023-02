Nel giorno del raduno dei Campioni d'Italia ha parlato il general manager Mauro Mazzotti: "La rinuncia alla Coppa dei Campioni è stata una scelta obbligata per via di una formula obsoleta, non si può giocare alle 11 della mattina. In campionato non sarà facile confermarci ma dopo due scudetti di fila, sogniamo il tris come fatto dal 2011 al 2013".

