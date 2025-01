L’Assemblea elettiva della Federazione Sammarinese Atletica Leggera ha confermato per il secondo mandato consecutivo Mauro Santi in qualità di presidente della Federazione. Eletto per acclamazione anche il Consiglio Federale, che vede la conferma di tre membri dal precedente Direttivo: Nicola Selva, Chiara Guiducci e Marcello Carattoni. Tre anche le novità con gli ingressi di Massimo Meca, Rebecca Guidi e Antonella Saraceni.