SAN MARINO OPEN Mazza e Forti centrano il main draw

Mazza e Forti centrano il main draw.

Bella impresa di Manuel Mazza che si qualifica per il tabellone principale del San Marino Open. Il riminese, in gara grazie ad una wild card, ha battuto il russo Shevchenko per 2-6 7-6 6-1. Qualificato anche il cesenaticense Francesco Forti, 6-1 6-4 all'ucraino Orlov.

