Mazza - Ugolini: "Grande soddisfazione per una manifestazione grandi numeri"

Le interviste

Maurizio Mazza Presidente Federazione sammarinese Arti Marziali:" Questa è la terza manifestazione internazionale, ne mancano ancora tre da qui alla fine dell'anno quindi ci confermiamo come una delle federazioni più attive a livello organizzativo. La manifestazione è cresciuta in maniera esponenziale, già lo si vede dai numeri che quest'anno hanno raggiunto la capienza massima che la struttura possa mantenere, oltre questo non si può andare.

La capacità di riempire anche la Repubblica di San Marino, la ricettività degli alberghi

Sì, anche a livello turistico è un buon apporto da tutta la nostra federazione. È dal 2010 che organizziamo almeno tre gare internazionali all'anno, siamo arrivati anche a cinque, quest'anno siamo a sei

Giovanni Ugolini maestro Taekwondo : Quest'anno, che è la seconda edizione dell'Open, ci sono iscritti 520 atleti, quindi per noi è stato un record assoluto. I nostri ragazzi si sono comportati bene anche da un punto di vista tecnico e atletico e quindi siamo più che soddisfatti. Al momento abbiamo vinto otto medaglie, quattro argenti e quattro bronzi".