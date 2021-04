BASEBALL Mazzotti: "Ci serviva uno dello spessore di Doriano Bindi" Il general manager del San Marino spiega anche la rinuncia a Palumbo: "Le sue richieste erano insostenibili"

A poco più di un mese dall'inizio del campionato, Mauro Mazzotti fa il punto della situazione in casa San Marino a cominciare dal ritorno in panchina di Doriano Bindi: "Per lui parla il suo palmares".

Nel video l'intervista a Mauro Mazzotti

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: