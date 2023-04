TENNIS TAVOLO Medaglia di bronzo per la squadra sammarinese Under 13 all’Austrian Youth Championship A formare la giovane squadra biancoazzurra, i pongisti Pietro Bologna e Loris Ceccoli

Medaglia di bronzo per la squadra sammarinese Under 13 all’Austrian Youth Championship.

Si è disputato a Linz, l’Austrian Youth Championship di Tennis Tavolo, importante rassegna giovanile con atleti provenienti da numerose nazioni europee. In gara anche la nazionale sammarinese presente con ben otto atleti, suddivisi in 4 squadre, under 13, under 15 con due team ed under 17. Da sottolineare il prestigioso terzo posto per la giovane squadra under 13 composta da Pietro Bologna e Loris Ceccoli seguita dal coach Claudio Stefanelli, che dopo aver battuto Svizzera A per 3 a 0, Il club tedesco TT Gransee 3 a 0, Svizzera B 3 a 0, Lussemburgo per 3 a 1 perde in semifinale contro un team misto Austria/Svezia, sconfitta per 1 a 3 ma poi nella finalina che vale la medaglia di bronzo si impone sul club tedesco del TT Refrat per 3 a 1.

