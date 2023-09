CONS Mediterranean Beach Games: Colonna-Grandi ko ai quarti nel beach tennis, Fabbri 8° nella finale dei 50 pinne

Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Marika Colonna e Alice Grandi nel torneo femminile di beach tennis ai Mediterranean Beach Games di Heraklion. La coppia biancazzurra è stata sconfitta da quella italiana composta da Daina e Nobile, testa di serie n.2 del tabellone.

Ha chiuso in ottava posizione, invece, Federico Fabbri impegnato nella finale dei 50 metri pinne. Il nuotatore sammarinese ha fatto segnare il proprio personal best in vasca lunga, chiudendo con il crono di 23.50.



