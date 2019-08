Mediterranean beach games: Grandi-Bombini in semifinale nel beach tennis

Una vera impresa quella di Alice Grandi e Nicolò Bombini, che sulla sabbia di Patrasso riescono ad avere ragione di Eva Fernandes Palos e Antonio Ramos Viera. Un bell'incontro in cui i due sammarinesi hanno abilmente conquistato il primo set col punteggio di 6-2; nella seconda frazione però Antoni Ramos mostra a tutti perché è il numero tre al mondo, portando la partita al tie break, vinto 10-5 dai biancazzurri. Ora in semifinale affronteranno i grandi favoriti del torneo, Tommaso Giovannini e Nicole Nobile, teste di serie del torneo, con la speranza di riuscire a strappare il biglietto anche per la finale.