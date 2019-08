Mediterranean Beach Games, San Marino fa tris nel beach tennis

Ottimo esordio per San Marino ai Mediterranean Beach Games di Patrasso, con le coppie biancazzurre del beach tennis che hanno vinto tre partite su tre. Marika Colonna e Alice Grandi hanno battuto 6-1 6-4 le cipriote Tsangaridou e Xenofontos e domani si giocheranno l'accesso alla semifinale contro le francesi Garnier e Labrit. Successo in due set anche per Nicolò Bombini e Alvise Galli che si sono imposti 7-5 6-4 sui marocchini Bouaouda e Ghazouani: ora li attendono gli italiani Giovannini e Valmori, teste di serie n°1 del tabellone. Successo sul Marocco pure per la coppia mista Colonna-Galli, che ha superato 6-4 6-3 Benabdeljalil e Ghazouani e al prossimo turno affronterà la Spagna. Domani esordio per la coppia mista Bombini-Grandi, contro il Portogallo, e per Camilla Sansovini, nei 50 e 200 pinne.