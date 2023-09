CONS Mediterranean Beach Games: San Marino si prepara alla partenza

Mediterranean Beach Games: San Marino si prepara alla partenza.

Si aprirà sabato ad Heraklion, a Creta, la terza edizione dei Mediterranean Beach Games, la manifestazione di sport sulla spiaggia rivolta ai Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo che esordì nel 2015 a Pescara. Sono attesi 768 atleti (453 uomini e 315 donne), che si affronteranno in 13 differenti discipline sportive.

La delegazione sammarinese, guidata dal capo missione Stefano Pazzini, sarà impegnata nel beach tennis e nel nuoto pinnato. I portacolori del beach tennis sono Marika Colonna, Alvise Galli, Alice Grandi e Federico Zafferani. Quest’ultimo, al suo esordio ai Mediterranean Beach Games, farà coppia con Galli nel doppio maschile e con la Colonna in quello misto. L’altro doppio misto sarà dunque composto da Alice Grandi e Alvise Galli.

La rappresentativa del beach tennis avrà l’impegnativo compito di difendere le medaglie conquistate nelle precedenti edizioni.

Seconda partecipazione ai Mediterranean Beach Games per Camilla Sansovini che, insieme a Federico Fabbri, rappresenterà San Marino nelle gare di nuoto pinnato che vedranno impegnati, in totale 82 atleti. I due nuotatori saranno seguiti dal tecnico Giuseppe Ierardi, mentre Giuseppe Zafferani è il tecnico al seguito della squadra di beach tennis.

Prima dell’inizio della manifestazione, nella giornata di venerdì, si terrà l’Assemblea del Comitato internazionale Giochi del Mediterraneo che vedrà impegnati il presidente del CONS Gian Primo Giardi e il Segretario Generale Eros Bologna, che si trovano già a Creta così come il campo missione Pazzini. Il resto della delegazione arriverà a Creta nel primo pomeriggio di sabato e in serata sfilerà nella Cerimonia d’Apertura. Le prime gare dei sammarinesi sono in programma mercoledì.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: