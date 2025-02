NUOTO Meeting del Titano, buone indicazioni per i nuotatori sammarinesi Pur arrivando in piena preparazione, la manifestazione ha messo in mostra il buon stato di forma dei biancazzurri, che a maggio saranno impegnati nei Giochi dei Piccoli Stati.

Arrivato nel pieno della preparazione, il Meeting del Titano ha dato buone indicazioni alla squadra di San Marino. Loris Bianchi ha chiuso terzo negli 800 stile, ben figurando anche nei 200, 400 e 1500, e anche dagli altri sono arrivate buone notizie in ottica Giochi dei Piccoli Stati, in programma a maggio: Ilaria Ceccaroni – prima nella batteria dei 200 stile, insieme alla francese Tinker – ha ottenuto il minimo per Andorra nei 100 stile, a un decimo dal personale, mentre Alessandro Rebosio ha sfiorato il minimo nei 100 e 200 delfino. A livello giovanile, Margherita Gregoroni ha ben figurato nei 200 misti e nei 100 stile, dove ha migliorato il suo personale. Un buon primo passo verso quei Giochi che sono l'appuntamento principe per il nuoto di San Marino, che pur orfano di Arianna Valloni ambisce a confermarsi sui livelli di Malta.

"Abbiamo ragazze giovani che stanno crescendo e ancora in ottica di medaglia - dice il DT della nazionale sammarinese, Luca Corsetti - secondo me, non ci sono. Sicuramente la mancanza di Arianna potrà incidere molto su quello che sarà il medagliere, perché Arianna è riuscita a portare a casa tre medaglie nell'ultima edizione, se non erro. Però noi andiamo comunque convinti, abbiamo ragazzi che si stanno impegnando, Loris, Giacomo Casadei, Rebosio che è tornato ad allenarsi, di conseguenza mi auguro che anche poi, con le staffette maschili, qualcosa si riesca a portare a casa. Non dico sempre che andiamo giù con le undici medaglie di Malta, ma l'idea è quella di avvicinarsi e poi, se siamo fortunati, anche migliorarsi".

E poi ci sono i Mondiali di Singapore, a luglio, per i quali Loris Bianchi ha ottenuto i tempi: in tale ottica, molto dipenderà dallo stato di forma del momento. "Per quanto riguarda i mondiali è ancora presto per dirlo - prosegue Corsetti - anche perché comunque arrivano in un momento della stagione particolare e comunque noi li abbiamo sempre fatti, a prescindere dalla situazione di Loris. Ne parleremo con la direzione della federazione e poi decideremo. I mondiali sono a Singapore a fine luglio, vediamo un attimino cosa fare. Anche perché, come sappiamo benissimo, quello che conta per noi sono i Giochi, quest'anno".

Tornando al Meeting, a livello assoluto si segnalano le prestazioni di Davide Marchello (3' 55” 11 nei 400 stile), Christian Mantegazza (2' 14” 05 nei 200 rana) e Noemi Cesarano (8' 33” 47 negli 800 stile).

