NUOTO Meeting del Titano verso un'edizione da record Luca Corsetti: "Già tantissimi iscritti, confermata la presenza della Nazionale Italiana"

Il Meeting del Titano compie 20 anni e prepara l'edizione più bella di sempre. Intanto per via dei numeri: sono già oltre 500 gli atleti iscritti alla manifestazione che si terrà nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 febbraio al Multieventi, Ma il Meeting, a calendario come seconda tappa del Gran Prix d'Inverno, ha ricevuto dalla World Acquatics l'approvazione come evento valido a conseguire la qualificazione ai Mondiali di Fukuoka. Un riconoscimento alla qualità dell'impegno organizzativo della federazione sammarinese e al livello tecnico della manifestazione.

Nel video l'intervista a Luca Corsetti, Direttore Tecnico.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: