Meeting giovanile a Cesena: ottimi risultati del gruppo podistico San Marino

Oltre 500 atleti dai 12 ai 15 anni hanno partecipato al meeting giovanile di atletica leggera che si è disputato a Cesena il 3 giugno. La squadra giovanile del Gruppo Podistico Atletico San Marino ha dimostrato di esserci mettendosi in luce in varie discipline. Per la categoria ragazze (12-13 anni) e dopo il lungo stop dovuto alla pandemia (oltre 15 mesi senza gare per questa categoria), Emma Del Bianco ed Eleonora Gaidella si sono cimentate nel triathlon. Tre discipline da affrontare una dopo l’altra: 60 ostacoli, salto in lungo e lancio del vortex. Emma del Bianco, all’esordio agonistico, totalizza 1358 punti classificandosi al 24° posto su 59 atlete partecipanti. La cadetta Chiara Guidi viene premiata al 5° posto nel lancio del disco da 1 kg che vola a 13.65m. Sui 80m, si migliora con il tempo di 12’’00, mentre Sofia Biordi è più veloce con il tempo di 11’’9. Nel salto in lungo, quest’ultima ottiene 3.74m, mentre Caterina Biordi salta 2.90m. I compagni di squadra danno una bella dimostrazione di forza nelle corse: dapprima sui 80m dove Andrea Bartoli vince la propria batteria in 11’’2 e Mattias Francini, in un duello serrato con i migliori interpreti della velocità a livello regionale la spunta con il tempo di 9’’8. Nei 300m, Andrea Bartoli corre in 45’’6 tentando fino all’ultimo metro di vincer la batteria. Mattias Francini non ha rivali e si aggiudica la medaglia d’oro con la sua migliore prestazione sulla distanza: 38’’7.