NUOTO Meeting Nuoto Senza Barriere: ottime prove dei sammarinesi, in risalto con quattro bronzi

Il mese di aprile si è aperto per la Federazione Sammarinese Sport Speciali con eventi a trecentosessanta gradi, dall’atletica al bowling, passando anche alle bocce e al nuoto. Proprio in quest’ultima disciplina si è svolto l’undicesimo Meeting Nuoto Senza Barriere alla piscina di Forlì, al quale la Federazione ha partecipato con nove atleti accompagni dai tecnici Susy Serra, Giada Gennari e Monireh Payman e dall’accompagnatore Paride Renzi.

Per i sammarinesi sono arrivate quattro medaglie di bronzo con Martina Carlini e Marianna Pruccoli nei 25 metri dorso, mentre Giuseppe Michelotti è arrivato terzo nei 25 metri rana e Stefano Gianessi nei 25 stile libero. Le due atlete hanno anche partecipato alla gare dei 25 metri stile libero chiudendo in quarta (Pruccoli) e quinta posizione (Carlini); Michelotti ha chiuso al quarto posto dei 25 dorso, seguito in quinta posizione da Stefano Gianessi. Jennyfer Riera - impegnata nei 25 dorso e stile libero - ha concluso in quarta e quinta posizione, seguita al sesto posto nello stile libero da Julia Castagna. Per Melissa Mancini doppio quarto posto nei 50 stile libero e 25 dorso. Infine, per Elia Gasperoni un quarto posto nei 25 metri dorso e quinto nei 25 stile libero; Danilo Grandoni ha concluso al quarto posto sia nei 25 stile libero sia nel dorso.

