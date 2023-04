NUOTO Meeting Squalo Blu, 1° posto per Casadei e Ceccaroni Casadei vince nei 50 e 200 rana, Ceccaroni nei 200 stile.

Meeting Squalo Blu, 1° posto per Casadei e Ceccaroni.

Al Multieventi proseguono le gare del Meeting Squalo Blu di nuoto. Per quel che riguarda i sammarinesi, Giacomo Casadei ha chiuso primo nei 50 (30” 01) e nei 200 rana (2' 24” 36); primo posto anche per Ilaria Ceccaroni, nei 200 stile (2' 12” 60). I due hanno gareggiato anche nei 50 stile, con Casadei 4° (25” 49) e Ceccaroni 7° (28” 65). In vasca anche Alessandro Rebosio, 6° nei 50 stile (25” 17) e 8° nei 200 farfalla (2' 11” 04), Loris Bianchi, 6° nei 200 stile (1' 57” 21), e Arianna Valloni, 7° sempre nei 200 stile (2' 17” 14).



