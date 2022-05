Meeting Squalo Blu: vince il Centro Sport Roma, per la Gens 7° posto e oro di Samuele Giardi

Oltre 700 atleti di 22 squadre da tutta Italia nelle vasche del Multieventi per il finesettimana del Meeting Squalo Blu, confermatosi uno dei grandi appuntamenti dello sport biancazzurro. L'edizione n°11, organizzata dalla Gens Aquatica San Marino in collaborazione con FederNuoto e CONS, assiste al trionfo del Centro Sport Roma, che si impone nella classifica a squadre davanti allo Sport Village e alla Libertas Rari Nantes Perugia.

7° Posto per la Gens Aquatica, che ha grandi soddisfazioni dagli esordienti: Samuele Giardi spicca con l'oro nei 100 dorso e il bronzo nei 100 rana; bis anche per Elettra Torri, d'argento nei 100 dorso e di bronzo nei 100 farfalla. Poi ci sono altri due bronzi, entrambi nei 100 stile, per Margherita Gregoroni e Ludovica Bertelli. In più, ci sono le buone prove di Alessandro Rebosio e Giacomo Casadei, che migliorano i record sammarinesi nei 50 e nei 100 farfalla, il primo, e nei 100 rana, il secondo.