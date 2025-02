Meeting Titano, Cocconcelli: "Al Mondiale puntiamo in primis a una finale". Angiolini: "Medaglia mondiale? Un sogno, vedremo"

Tra le protagoniste del Meeting del Titano ci sono anche le nazionali italiane Costanza Cocconcelli, argento mondiale in vasca corta nella staffetta 4x50 mista, e Lisa Angiolini, argento e bronzo continentale nei 100 rana e nella 4x200 stile. Cocconcelli ha gareggiato nei 100 farfalla, battendo l'altra ex azzurra Ilaria Bianchi, e nei 200 stile, mentre Angiolini è scesa in vasca per i 50 stile.

"Sono soddisfatta, è venuto un buon tempo - dice Cocconcelli - è stata una bella gara, un testa a testa con Ilaria Bianchi, mi ha fatto molto piacere rigareggiare con lei. È uscito per entrambe un buon crono, soprattutto considerando il periodo, e insomma anche di mattina direi che sia un buon risultato. Questa è la mia prima gara in vasca lunga, quindi come esordio stagionale sono molto contenta. Io spero anche quest'anno di riuscire a portare a casa un crono sufficiente per riuscire a partecipare al mondiale di Singapore ad agosto. Un podio iridato con la staffetta? Allora, è comunque un mondiale, quindi insomma è molto difficile. Noi ovviamente, o chi andrà, faremo il possibile per cercare di raggiungere innanzitutto una finale, poi di migliorare i tempi che la staffetta italiana ha già come personali".

"Per ora il cinquantino è andato bene - dice Angiolini - è un ottimo inizio. La stagione è lunga, ci sono intanto i campionati italiani e poi il grande appuntamento, quello del mondiale. Il mondiale è un obiettivo, il sogno ormai era Parigi l'anno scorso: è l'obiettivo da centrare. Sto lavorando per questo, questa è una prova per vedere un po' la condizione del lavoro e poi si va dritti ad aprile. Una medaglia mondiale? Si può sognare dai, io non dico niente, vedremo: dopo la qualifica vedremo, intanto un passo alla volta".