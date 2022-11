Melissa Albanese argento ai Campionati Italiani Under 17

E' stato un 2022 ricco di medaglie e grandi soddisfazioni per la Polisportiva San Marino Pesi, e non si poteva concludere in modo migliore l'anno agonistico con la medaglia d'argento e quindi un secondo posto alle Finali Campionati Italiani Under 17 con l'atleta Melissa Albanese. La gara organizzata dalla Federazione Italiana Pesistica si è svolta al Biella Forum Melissa Albanese, categoria 76kg, è salita sul secondo gradino del podio nello strappo con 54kg - 3' posto nello slancio con 61 kg – e secondo posto con un totale di 115 kg preceduta dalla campionessa italiana Emma Criuscuolo che ha totalizzato152kg.