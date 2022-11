SOLLEVAMENTO PESI Melissa Albanese argento ai Campionati Italiani Under 17 E' stato un anno vincente per la polisportiva San Marino Pesi

Melissa Albanese argento ai Campionati Italiani Under 17.

E' stato un 2022 ricco di medaglie e grandi soddisfazioni per la Polisportiva San Marino Pesi, e non si poteva concludere in modo migliore l'anno agonistico con la medaglia d'argento e quindi un secondo posto alle Finali Campionati Italiani Under 17 con l'atleta Melissa Albanese. La gara organizzata dalla Federazione Italiana Pesistica si è svolta al Biella Forum Melissa Albanese, categoria 76kg, è salita sul secondo gradino del podio nello strappo con 54kg - 3' posto nello slancio con 61 kg – e secondo posto con un totale di 115 kg preceduta dalla campionessa italiana Emma Criuscuolo che ha totalizzato152kg.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: