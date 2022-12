VOLLEY Memorial Benvenuti: vince il Rubicone In Volley Rubicone ha conquistato la sesta edizione del Memorial Paolo Benvenuti, sul podio le due squadre di Rimini mentre la Nazionale Sammarinese del CT Lucchi ha chiuso al 4° posto.

Il 2022 della Federvolley sammarinese si è chiuso con i due tradizionali tornei per ricordare i grandi personaggi della pallavolo del Titano. Dopo il Memorial “Cassa” Casadei – conquistato da Forlimpopoli – è stata la volta del Memorial Paolo Benvenuti dedicato all'ex vice presidente della Federazione nonché giocatore e allenatore, scomparso nel 2014. Il quadrangolare al femminile ha premiato il Rubicone In Volley: la squadra di San Mauro Pascoli, militante nel Campionato di Serie C, ha superato al tie-break la VTR SG Volley Rimini sempre di C. Una partita molto combattuta con Rubicone che ha vinto primo e quarto set 25-23 e 25-20 mentre San Giuliano si è imposto nel secondo e nel terzo 25-21 e 25-12. E' stato decisivo quindi il quinto e ultimo parziale: 15-12 per il Rubicone In Volley che si aggiunge a San Giovanni in Marignano, la Nazionale Sammarinese, la Beach&Park e Gabicce nell'albo d'oro del Memorial Benvenuti, giunto alla sua sesta edizione e tornato dopo i due anni di stop a causa del Covid.

Prima della finalissima si è giocata anche quella per il terzo e quarto posto tra la Figurella Rimini Volley di Serie D e la giovanissima Nazionale biancazzurra guidata dal CT Cristiano Lucchi e formata da diverse giocatrici “juniores” in rampa di lancio per la Maggiore e in preparazione agli Europei Junior di Malta ad aprile 2023. E' finita 3-0 per le romagnole che hanno vinto in maniera agevole il primo set per 25-10 poi hanno faticato nei due successivi con le Titane che hanno dato battaglia cedendo però 25-20 e 25-19. Si è chiusa la due giorni di volley al PalaCasadei, un torneo di buon livello per onorare al meglio Paolo Benvenuti.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: