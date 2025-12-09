PALLAVOLO Memorial Benvenuti, vince la Mattei Ravenna Battute la nazionale sammarinese e il Megabox Vallefoglia

Memorial Benvenuti, vince la Mattei Ravenna.

La Mattei Ravenna si è aggiudicata l’edizione 2025 del Memorial Benvenuti giocatosi lunedì 8 dicembre al Pala Casadei. Il torneo, che si tiene dal 2015, è dedicato a Paolo Benvenuti, dirigente della pallavolo sammarinese comparso nel 2014. Le bizantine si sono imposte sulla nazionale sammarinese e sul Megabox Vallefoglia vincendo entrambe le partite per 2 a 1. Le marchigiane hanno sconfitto le padrone di casa nella partita d’esordio, sempre per 2 a 1, piazzandosi così al secondo posto.

Soddisfatto il tecnico Stefano Sarti, che ha preso il posto del Ct Cristiano Lucchi, colpito dall’influenza: “Queste partite sono state un test per provare un po’ tutte le giocatrici e per verificare il lavoro fatto negli allenamenti invernali che dovrà portare agli Europei di Andorra a fine giugno 2026.– ha spiegato Sarti a fine match. – In alcuni frangenti abbiamo visto situazioni di gioco interessanti: belle difese, contrattacchi efficaci ma anche diversi errori su azioni semplici su quali dovremo lavorare, com’è normale. Penso di poter dire che questi sbagli siano arrivati più dalla “pressione” di voler fare bene più che da questioni tecniche. L’atteggiamento delle più giovani mi è piaciuto. Alla fine, le nostre hanno fornito una prova discreta, certo si poteva fare meglio ma c’è ancora tanto tempo prima degli Europei”.

Questi i risultati delle partite del Memorial Benvenuti: Nazionale San Marino - Megabox Vallefoglia 1 a 2. Megabox Vallefoglia – Mattei Ravenna 1 a 2. Mattei Ravenna – Nazionale San Marino 2 a 1.

Classifica finale 1°Mattei Ravenna 2°Megabox Vallefoglia 3°Nazionale San Marino

