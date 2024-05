Va alla nazionale sammarinese l’edizione 2024 del Memorial Paolo Benvenuti, dedicato a questa figura importantissima del volley sammarinese, scomparso nel 2014. Al Pala Casadei la nazionale sammarinese guidata dal ct Cristiano Lucchi si è imposto per 3 a 1 sull’Athena Rimini con i punteggi di: 25/21, 25/22, 23/25, 27/25. Nella finale per il terzo posto Cattolica Volley prevalere per 3 a 0 (25/19, 25/17, 25/20) sulla Beach & Park .