Memorial Casadei, venerdì alle 17.30 si gioca la dodicesima edizione.

Si fermano i campionati di serie B maschile e D femminile per la consueta pausa natalizia ma non si ferma l’attività della pallavolo sul Titano. Il pala Casadei, la “casa” del volley sammarinese, ospiterà venerdì 22 dicembre a partire dalle 17.30 la dodicesima edizione del Memorial “Alessandro ‘Cassa’ Casadei” che la Federazione volley, assieme alla famiglia Casadei, organizza in ricordo di Alessandro, capitano e palleggiatore della nazionale scomparso nel 2009. Quest’anno la partecipazione è tutta in chiave biancazzurra. Infatti, la formula prevede un triangolare fra le nazionali maschili seniores e juniores che sfideranno i giocatori italiani tesserati per la Beach & Park di serie B e di serie D. Il Memorial Casadei non sarà solo l’importante omaggio ad Alessandro ma sarà anche di rodaggio per la nazionale juniores che dal 26 al 28 dicembre parteciperà a un torneo ad invito della federazione del Liechtenstein assieme ai pari età irlandesi.

