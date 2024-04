"Memorial Glauco Sansovini", sammarinesi in risalto nella staffetta e nel tiro libero subacqueo

Alla piscina Tavolucci di Borgo Maggiore si è tenuta domenica 14 aprile la quarta edizione del Trofeo Sub Haggi Statti “Memorial Glauco Sansovini”, organizzato in cooperazione tra Federazione Sammarinese Attività Subacquee e la società Sub Haggi Statti e valida come selettiva per il campionato italiano. Buone prestazioni per gli atleti sammarinesi, con Emanuel Santolini che si è messo in risalto nel tiro libero subacqueo: terzo gradino del podio assoluto per l’atleta della Sub Haggi Statti nella categoria vinta da Matteo Manzini, secondo posto per Giuseppe Meduri.

Michele Stacchini dà il meglio nel Biathlon con la sesta posizione assoluta, mentre Ruggero Pinelli ha chiuso al nono posto.

I tre si mettono in risalto anche nella staffetta, dove si aggiudicano il secondo gradino del podio preceduti dalla Nuoto Sub Vignola e davanti all’Amici Apnea. “C'è tanta soddisfazione per le prestazioni ottenute e soprattutto per la crescita della squadra, che sta iniziando a dare i frutti degli allenamenti ottenendo podi e posizioni di rispetto” ha affermato Emanuel Santolini, tecnico e atleta della società sammarinese. Presente alla manifestazione anche Claudia Barbieri, responsabile Fipsas per il tiro al bersaglio, in qualità di Giudice Capo, Gettate le basi per l’eventuale organizzazione di una manifestazione internazionale a San Marino.

