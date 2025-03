TIRO SUBACQUEO Memorial Sansovini, doppio podio per Emanuel Santolini Al sammarinese va a medaglia per la seconda volta consecutiva, stavolta nella gara di casa

Doppio podio nel 5° Memorial Glauco Sansovini di tiro subacqueo per Emanuel Santolini. Dopo il terzo posto ottenuto a Modena, a febbraio, nella piscina di casa il sammarinese ha centrato il primo posto nel tiro libero (seguito da Matteo Manzini e Simone Mimotti) e il secondo nel biathlon. La Nuovo Sub Vignola ha vinto il trofeo a squadre nell'ambito del torneo organizzato dalla Federazione sammarinese attività subacquee in collaborazione con la Sub Haggi Statti, nell'impianto "Tavolucci" di Borgo Maggiore.

