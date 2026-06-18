Memorial Serresi: brillano San Marino Athletics Academy e Olimpus San Marino, tra podi, record e minimi tricolori

San Marino Athletics Academy tra le protagoniste al Memorial Serresi di Ancona, dove la squadra inclusiva ha conquistato un significativo 10° posto su 72 società partecipanti. Un risultato di rilievo maturato allo Stadio Conti, teatro del meeting di atletica leggera dedicato a Luigi Serresi, storico dirigente dell’atletica marchigiana. Le migliori prestazioni sammarinesi sono arrivate da Tea Casadei nel lancio del giavellotto da 500 grammi con la misura di 27,34 metri e da Giulia Gasperoni nel salto triplo con 11,51 metri. Entrambe hanno conquistato la medaglia d’argento facendo registrare il proprio primato stagionale personale. Seguono Daniel Lotti sui 150 metri corsi in 18''08 e l’atleta paralimpico Teo Flores Lazcano nel getto del peso da 5 kg con la misura di 6,32 metri, portando rispettivamente 24 e 22 punti alla squadra. Ginevra Sovrini stupisce tutti nel salto in alto cadette migliorandosi di oltre 9 centimetri e superando l’asticella a 1,43 metri.Primato personale anche per Sofia Palmieri nel salto triplo allieve con la misura di 9,76 metri e per il coetaneo Yuri Zavatta nel salto triplo con 5,12 metri. Sui 600 metri, Leon Ceccarelli sfiora il primato nazionale sammarinese nella categoria ragazzi con il tempo di 1'52''80. Sulla stessa distanza, stesso scenario per Daniel Lotti, che conclude la sua prova in 1'35''49. Sui 200 metri, i due atleti paralimpici Sara Valentini e Ruggero Marchetti hanno corso rispettivamente in 36''73 e 33''62. Sulla stessa distanza, Gabriele Castello ha fermato il cronometro a 27''93. Emozionante, per gli atleti sammarinesi, l’incontro con il campione italiano Gianmarco Tamberi, presente in pedana per allenamento.

Buoni risultati anche per gli atleti dell'Olimpus San Marino. Nei 150 metri cadetti, Rodolfo Fagnini ha conquistato la vittoria con il tempo di 17''72, stabilendo il nuovo record sammarinese di categoria. Nei 200 metri, GianMarco Gulini ha chiuso al secondo posto in 22''08, ottenendo il minimo per i Campionati Italiani Under 20 di Caorle. Sulla stessa distanza si segnalano anche le prove di Sofia Bucci (27''32), Elia Carattoni, autore del proprio primato personale con 24''06, Andrea Zafferani (25''85) e Marcello De Luca (25''49). Nei 600 metri, infine, Marvin Ronald Gatti ha fatto segnare il tempo di 1'38''80.