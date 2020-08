PESCA SPORTIVA Memorial Venturi alla Cannisti Dogana C

Memorial Venturi alla Cannisti Dogana C.

La Cannisti Dogana C ha vinto il Campionato Sammarinese Carpa Lago, Memorial Marco Venturi. Nella classifica individuale primi tre posti ai componenti della squadra vincente. Prima posizione per Filippo Parenti, seconda per Marco Scarponi, terza per Cristian Donati.



