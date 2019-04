Meno di 50 giorni ai Giochi dei piccoli Stati in Montenegro

Si sono concluse nello scorso week-end in Montenegro, l'Assemblea Generale e la Commissione Tecnica dei Giochi dei Piccoli Stati. A rappresentare San Marino, erano presenti il capo missione Giuliano Tomassini, il vice capo missione Mahena Abbati e Christian Forcellini in qualità di delegato della Commissione Tecnica. I delegati dei paesi partecipanti si sono ritrovati per approfondire gli aspetti tecnici dei Giochi e per visitare gli impianti di gara e le strutture ricettive. Proprio quest’ultimo punto rappresenta uno degli elementi più interessanti. “Si tratta – ha spiegato il capo missione Giuliano Tomassini - di un villaggio turistico, vicino al centro di Budva, che ospiterà tutte le delegazioni, in modo da dare vita ad una sorta di Villaggio Olimpico. Per quanto riguarda gli impianti, alcuni devono essere ancora ultimati. Abbiamo, inoltre, potuto sperimentare le varie distanze, che vanno da un minimo di dieci minuti da un impianto all'altro ad un massimo di un’ora e un quarto. Gli organizzatori hanno assicurato che sarà in funzione un efficiente servizio di trasporti che limiterà al massimo i disagi.