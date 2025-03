Mercoledì la "Coppi-Bartali" passa a San Marino: le strade chiuse

Il 26 marzo la "Settimana Internazionale Coppi e Bartali" transiterà a San Marino, in occasione della seconda tappa, la "Riccione-Sogliano". Per l'occasione verranno chiuse alcune vie al traffico per due ore.

Secondo quanto stabilisce l'ordinanza verranno chiuse, dalle ore 11:30 alle 13:15, le seguenti strade:

− Strada del Marano (dal confine di Stato) – Strada Belmonte; Castello di Montegiardino

− Strada Belmonte – Strada Scalbati – via Salice e Strada Bandirola; Castello di Fiorentino

− Strada della Serra (da incrocio con strada Bandirola in direzione via del Passetto) – Strada del Passetto – rotatoria Fiorentino – via XXI Settembre – Strada del Ponte; Castello di Chiesanuova

− Strada del Ponte – Strada dell’Olmeda (da Strada del Ponte a Strada la Venezia) – Strada Fontescara (fino al Confine di Stato).

I percorsi alternativi verranno debitamente segnalati e sarà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso.

La gara è organizzata dalla G.S.Emilia, con la collaborazione della Federazione Sammarinese Ciclismo per il passaggio sul Titano. "Purtroppo siamo a conoscenza che qualche disagio il passaggio lo provocherà, - scrive la FSC - ma la pubblicità indiretta della carovana composta di 170 corridori 80 ammiraglie 20 moto e 10 auto della polizia stradale Italiana e 30 moto scorta garantiranno uno spettacolo unico".