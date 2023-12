MEMORIAL Michael Antonelli, parla la mamma: “Vorrei che la Federciclismo lo ricordasse" Nel giorno in cui il giovane ciclista avrebbe compiuto 24 anni, Marina Mularoni lancia un messaggio chiaro per tenere viva la memoria del figlio.

Coriacea, mai doma, mamma Marina. Il suo è un lavoro di cucitura continuo tra la vita che deve andare avanti e quello che sarà per sempre Michael. Oggi, quello che era la promessa del ciclismo sammarinese e non solo, avrebbe compiuto 24 anni.

Michael Antonelli si spense il 3 dicembre 2020 dopo un calvario a seguito di una caduta nella gara ciclistica Firenze – Viareggio del 15 agosto 2018, aveva 19 anni gareggiava con i colori della Mastromarco Sensi Nibali. Era caduto dopo 91 km di corsa precipitando in un dirupo, per poi essere trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Careggi di Firenze in condizioni disperate.

Il 7 maggio 2023 la terza edizione del Memorial Michael Antonelli, gara di ciclismo Juniores con partenza a Cesenatico e arrivo a Sant'Angelo di Gatteo. Corsa molto sentita organizzata dal Team UnipolGlass.

A San Marino, grazie all'iniziativa del Comitato Michael Antonelli, della Società Sportiva Juvenes Ciclismo e del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, il 10 settembre 2021 gli è stato intitolato un Pistino MTB al Parco Laiala di Serravalle. Mamma Marina lancia un messaggio chiaro alla Federciclismo ed auspica un Memorial in Repubblica per Michael. Intanto il processo non si ferma: prossima udienza a metà gennaio 2024.

Il lutto è un'esperienza emotiva davvero complessa che Marina e la sua famiglia affrontano con una convinzione totale: "Michael è sempre tra noi”.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: