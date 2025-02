BOWLING Michele Forcellini è il Campionissimo 2025: battuto Thomas De Marini Il vincitore della categoria maschile B, il secondo livello, batte quello della categoria A e altri quattro sfidanti. Terza è Maya Bedetti

Michele Forcellini è il Campionissimo di bowling 2025. Dopo la conclusione del Campionato sammarinese, che ha decretato la qualificazione di Thomas De Marini agli Europei di ottobre, giovedì sera i primi classificati di ciascuna delle sette categorie sono tornati in pista al Rose'n bowl di Serravalle per sfidarsi in una singola serata di gare. Un torneo nel torneo, che in palio non metteva qualificazioni a rassegne internazionali, ma un titolo comunque molto sentito.

Ad avere la meglio è stato, appunto, Forcellini, che mercoledì era prevalso nella categoria maschile B, il secondo livello, tra gli uomini. Per determinare il vincitore sono state disputate sette gare uno contro uno, con cambio di pista tra una sfida e l'altra. Accanto al punteggio netto totalizzato tra tutte le gare, a ogni partecipante, eccetto De Marini, campione della categoria più alta, era assegnato un bonus di birilli per ciascuna sfida, in base alla classe di appartenenza: minore era il livello della categoria, maggiore era il bonus. Poi ce n'era uno per il successo o per il pareggio: a ogni incontro vinto corrispondevano 20 birilli aggiuntivi, 10 per i pareggi. Forcellini, che di incontri ne ha vinti sei su sette, non ha però avuto bisogno neanche dei bonus, in quanto il suo punteggio netto della serata, detto scratch, è risultato il migliore: 1335 punti, 10 in più rispetto a De Marini, che ha chiuso secondo nella classifica finale. Terza si è classificata Maya Bedetti, autrice di un'ottima serata di gara. Alle loro spalle, in ordine, si sono piazzati Gianluca Conti, Morena Barbieri e Leonardo Bollini, mentre Henry Bacciocchi non è riuscito a partecipare alla sfida.

Il prossimo grande appuntamento sarà tra fine aprile e inizio maggio, con la Coppa del Mediterraneo, a cui parteciperanno quasi 20 Nazioni e quattro atleti da San Marino, due maschi e due femmine. Le convocazioni non sono ancora definite, ma queste due settimane di gara, e non solo, hanno già dato importanti indicazioni.

