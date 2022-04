Mike Piazza: "Impressionato da San Marino". Ercolani: "Si può puntare scudetto e Coppa"

Alla presentazione della stagione di baseball c'era anche il CT della nazionale italiana - ed ex giocatore della Major League - Mike Piazza, che ha detto la sua sull'espansione del campionato e della lotta per il titolo, elogiando la squadra campione d'Italia e il suo allenatore: "Sono molto impressionato dalla programmazione qui a San Marino. Sono ai vertici del campionato da tanti anni, hanno una grande organizzazione, hanno preso ottimi giocatori e hanno un allenatore di valore come Doriano Bindi, che mi ha dato una mano in Nazionale l'anno scorso facendo un lavoro favoloso. Penso che San Marino e Bologna abbiano dimostrato di essere le due squadre di punta della Lega. Poi c'è Parma che ha una buona squadra, Nettuno che ha una tradizione importante. In più ci sono altre società che speriamo possano fare bene, perché stiamo cercando di cambiare qualcosa, cerchiamo di allargare il campionato verso nuove aree e nuove squadre. Sappiamo che è difficile, sappiamo che ci sono rivalità storiche come quelle tra San Marino e Bologna, però vorremmo cercare di far crescere il campionato".

San Marino è la casa del baseball - aggiunge il presidente della federazione sammarinese Enea Ercolani - sperando di esserci lasciati alle spalle il covid, è tempo di iniziare a giocare. San Marino ha fatto una buona squadra, rinnovando metà della rosa, tra chi ha lasciato per età e altri motivi. Però penso che quest'anno si possa puntare sia alla Coppa dei Campioni che al campionato".