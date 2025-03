SCACCHI Mikhail Tal promossa in Serie B, Righi: "Ci speravamo, il mix giovani-veterani ha funzionato" La Mikhail Tal, squadra sammarinese di scacchi, è stata promossa nel campionato di Serie B italiano grazie ai grandi risultati ottenuti a Falconara Marittima.

Nella prossima Serie B di scacchi ci sarà anche una squadra sammarinese. E' la Mikhail Tal che, ai Campionati Italiani a Squadre di Falconara Marittima, ha ottenuto una prestigiosa promozione. Un gran risultato quello ottenuto dalla formazione composta dai veterani Volpinari, Righi e Grassi e i giovani D'Amico e Leardini, quest'ultimo campione sammarinese in carica e grande protagonista nelle Marche. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta che sono valsi il passaggio nella categoria superiore. “Siamo tre veterani che da tempo cavalchiamo sulle scacchiere” - spiega il presidente della Mikhail Tal Ezio Righi - “ma ci sono anche dei giovani che ci hanno una bella mano. Il mix giovani-anziani ha funzionato. Contavamo sulla promozione ma non eravamo sicuri perché, come in ogni competizione sportiva, gli avversari ci sono. Però ci avevamo fatto un pensierino...”

Tre le squadre con cui la Federazione Sammarinese Scacchi ha partecipato agli Italiani: una in Promozione e due in Serie C. La Mikhail Tal ora vuole sognare in grande, strizzando l'occhio alla Serie A: “Onestamente penso che sarà difficile. Là si incontrano i maestri di scacchi. Però, siccome abbiamo anche un bel movimento giovanile che sta crescendo, se qualche altro giovane per il prossimo anno avrà fatto il salto di qualità, chissà, mai dire mai”.

