OLIMPIADI INVERNALI Milano Cortina 2026, Gatti: "Fiducioso per la qualificazione olimpica" A un anno dai Giochi Olimpici continua il lavoro degli atleti sammarinesi per centrare il pass.

A un anno dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina abbiamo sentito il capomissione Gianluca Gatti:

"Hanno cambiato i parametri di qualificazione, ricordo che per gli sport invernali non ci saranno wild-card quindi dovremmo conquistare la qualificazione. Oggi potenzialmente abbiamo quattro atleti di sci alpino che possono concorrere alla qualificazione e uno di sci di fondo che è un cittadino naturalizzato che vive in Francia che si occupa di sci di fondo. Siamo molto fiduciosi perché, ripeto, dal lavoro fatto con gli accordi di quest'autunno i ragazzi stanno migliorando molto e i risultati delle ultime gare sono molto molto positivi. Non siamo ancora vicinissimi però sono molto molto fiducioso"

