Milano Hero Battle, Matilde Terenzi lascia il segno: è bronzo.

Dal 8 all’11 giugno Piazza Duca D’Aosta di Milano si è trasformata nell’arena mondiale del pattinaggio freestyle e speed slalom con la Milano Hero Battle, tappa clou del circuito internazionale. Tra evoluzioni mozzafiato e sfide ad alta tensione, la giovane atleta sammarinese Matilde Terenzi, 17 anni, ha conquistato un prezioso bronzo nella disciplina Slide, salendo al quarto posto nel ranking mondiale. “Questo podio è un segnale fortissimo,” ha commentato il suo tecnico Enrico Callegarin.

Nel difficile tracciato dello speed slalom, Matilde ha centrato invece un rispettabile quinto posto in qualifica con un best time di 4,806 secondi. La corsa al podio si è interrotta ai quarti di finale. “Non è andata come speravo, ma fa parte del gioco. Ogni pista è una sfida a sé” ha commentato a fine gara, mostrando la maturità di chi sa trarre forza anche dagli ostacoli.

Terenzi tornerà presto in pista per i Campionati Italiani, decisa a continuare a stupire.



