Mili Poljicak è il primo finalista del San Marino Open
Mili Poljicak è il primo finalista del San Marino Open. Il tennista croato, partito dalle qualificazioni, ha superato in due set il peruviano Juan Pablo Varillas per 7-5, 6-4.
[Banner_Google_ADS]
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy