FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Minerva-Fiorentino 17-1

Serataccia per il Fiorentino che viene spazzato via dal Minerva per 17-1. Sammarinesi mai in partita contro i padroni di casa che hanno dominato dall'inizio alla fine. Di Esposito il gol della bandiera.

