Presente alla finale il direttivo della SUMS e il dott. Marino Rossi, attuale Presidente della Federazione Italiana Balestrieri

Mirco Battazza è il nuovo campione sammarinese di tiro con la balestra.

Al campo di tiro di San Giovanni si è concluso il Campionato Sammarinese Individuale di Tiro con la Balestra. Dopo il tiro finale, si è aggiudicato il titolo 2021 Mirco Battazza con 402 punti, davanti a Silvano De Biagi con 399 punti e Raffaello Valentini con 395. A seguire 4° Roberto Ridolfi, 5° Sergio Valentini,6° Luigi Gasperoni,7° Giorgio Massari,, 8° Helenio Chierici, 9° Massimo Conti, 10° Michael Mularoni. Un ringraziamento al Maestro d’Arme Edoardo Chiaruzzi per l’organizzazione, alla giuria e a tutti i 50 Balestrieri che hanno disputato le 5 prove di Campionato. Presenti alla Finale il dott. Marino Albani, presidente della SUMS accompagnato da componenti del Direttivo, i quali sono stati premiati a nome di tutta la Federazione, dal Presidente Stefano Ugolini per la stima, l’attaccamento e la collaborazione che dura da tanti anni e che negli ultimi tempi si è ancor più consolidata con l’intento di programmare altre iniziative in futuro. Presente anche il dott. Marino Rossi, attuale Presidente della Federazione Italiana Balestrieri.

