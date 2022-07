Mirco Battazza è il nuovo “Re della Balestra”

Il 2 luglio a Massa Marittima si è disputato il 55° Torneo Nazionale della Balestra Antica all'Italiana fra le Città di Massa Marittima, Lucca, San Marino, Volterra e Porta San Marco di Pisa. Vince Massa Marittima con 298 punti su 300, al secondo posto San Marino per un solo punto (297) e terzo Volterra con 286 punti. Per San Marino, i tre migliori tiri che vanno in finale a disputarsi il titolo di Campione Italiano sono Mirco Battazza, Roberto Ridolfi e Gianluca Balducci. Vince la gara e diventa “Re della Balestra” Mirco Battazza, terzo Gianluca Balducci e settimo Roberto Ridolfi. Grande prova della squadra che con un poco di fortuna in più sarebbe arrivata al successo avendo contato tre 29 che sfioravano il punteggio massimo del 30 nella prova a squadre. Tiro perfetto in finale dei Balestrieri Sammarinesi che con Mirco Battazza riportano a San Marino il titolo e il collare di “Re della Balestra”.