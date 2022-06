TIRO A VOLO Mixed Team: Berti e Perilli fuori dalla finale per un piattello

Mixed Team: Berti e Perilli fuori dalla finale per un piattello.

Gian Marco Berti e Alessandra Perilli sono tornati in pedana a Baku per le qualificazioni del mixed team. La coppia sammarinese, argento a Tokyo 2020, ha concluso la gara con 137 piattelli colpiti su 150 totali. Gian Marco Berti ha ottenuto 25, 21 e 22 per un totale di 68 piattelli, mentre per Alessandra Perilli: 24, 20 e 25 per un totale di 69. La coppia sammarinese è rimasta fuori dalla finale a sei per un solo piattello.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: