Nella prova di Coppa del Mondo anche di Lonato anche la gara di mixed team. La coppia formata da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti si ferma a 142 totale, 74 per Berti e 68 per Perilli, andando a un solo piattello dalla shoot-off per giocarsi l'accesso alle finali per le medaglie.

La coppia sammarinese conclude in sesta posizione. In gara anche la coppia Martina Tonini e Simone Rigoni che con 124 piattelli totali si fermano in 53' posizione.