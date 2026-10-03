CICLISMO Modifiche alla viabilità per la Lugo-San Marino nei castelli di Acquaviva, Borgo Maggiore e Città di San Marino La corsa ciclistica riservata agli allievi Under 16 arriverà in Repubblica in tarda mattinata

Modifiche alla viabilità per la Lugo-San Marino nei castelli di Acquaviva, Borgo Maggiore e Città di San Marino.

Domenica 4 ottobre le strade di San Marino ospiteranno il transito e l'arrivo della Lugo-San Marino, corsa ciclistica riservata alla categoria allievi Under 16. Per questo motivo, dalle ore 11.30 alle ore 12.45, ci saranno modifiche alla viabilità. I corridori entreranno infatti in Repubblica da Gualdicciolo, attraverseranno Acquaviva e affronteranno la salita verso Borgo Maggiore, per poi proseguire verso la Città di San Marino, con il traguardo che sarà posto sullo Stradone. Nei castelli interessati ci saranno dunque modifiche alla viabilità, per consentire il regolare svolgimento della corsa.

Le vie interessate saranno:

CASTELLO DI ACQUAVIVA: Via Rivo Fontanelle, Strada delle Moricce, Via Seconda Gualdaria, Strada Genghe di Atto, rotatoria per Costa del Santo, Strada Genghe di Atto e Via del Bando;

CASTELLO DI BORGO MAGGIORE: Via del Bando (dalla rotatoria ex Agip in direzione Borgo maggiore), Via Ventotto Luglio, Via Oddone Scarito;

CASTELLO DELLA CITTÀ DI SAN MARINO: chiusura al traffico veicolare con divieto di sosta dalle ore 07:00 alle ore 14:00: Via Piana (compreso parcheggio P1 auto), Via G. B. Belluzzi (compresi parcheggi P1 auto e moto), Piazzale Lo Stradone, Parcheggio n.2A.

Inoltre dalle ore 09:00 alle ore 14:00, un tratto di Viale Federico D'Urbino (compreso tra l'incrocio con Via Paolo III e l'incrocio con Via della Cella Bella) è a senso unico di marcia con percorrenza nella direzione Piazzale Lo Stradone - Viale Federico D'Urbino - Ex Stazione.

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