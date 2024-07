Non basta il sesto posto di settore di Filippo Scarponi per far risalire la classifica al Campionato del Mondo per club in Slovenia. La Cannisti Dogana chiude al 28 posto nella classifica finale. La squadra sammarinese era composta da Marco Scarponi, i fratelli Luca e Filippo Parenti, Flavio Malpassi, Maurizio Bertolozzi e Filippo Scarponi, Capitano, Renzo Francioni.