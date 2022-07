PESCA Mondiale per club, Lenza Biancazzurra al 10° posto dopo la prima giornata di gare

Buon esordio per la Lenza Biancazzurra al campionato del mondo per club di pesca, in corso in Belgio. Dopo la prima giornata di gare la squadra sammarinese è al 10° posto su 33 partecipanti.

