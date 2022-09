Niente finale per Manuel Mancini ai mondiali di Tiro a Volo di Osijek, in Croazia. Nell'ultima serie il sammarinese ha centrato 22 piattelli su 25, per un totale di 119, non abbastanza per entrare nei migliori 8. Fuori anche Gian Marco Berti, che a sua volta fa 22 su 25 e chiude a quota 114, e Alessandra Perilli, che nonostante una serie finale perfetta si ferma a 112.