Mondiale tiro a volo: San Marino lontano dalla finale nel mixed team

A Lonato San Marino non riesce a qualificarsi per la finale del mixed team. La squadra sammarinese formata da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti chiude in 25' posizione con 134/150 piattelli colpiti, divisi 68 per Alessandra Perilli e 66 per Gian Marco Berti. Per entrare in finale occorrevano almeno 143 piattelli.