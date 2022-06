PESCA SPORTIVA Mondiale Veterani: San Marino parte bene

Mondiale Veterani: San Marino parte bene.

Buon inizio per la squadra sammarinese al Mondiale Veterani in corso di svolgimento nel bacino di canottaggio ungherese di Szeged. Dopo il primo giorno di gara San Marino occupa il quinto posto nella classifica per nazioni, grazie ai terzi di posti di Lino Giardi e Sergio Scarponi e all'ottavo di Renzo Francioni e al decimo di Luciano Valentini. Alla competizione sono iscritte quattordici nazioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: