TIRO A VOLO Mondiali, avvio super di Alessandra Perilli

Comincia con 2 ottime serie il Mondiale di Tiro a Volo per Alessandra Perilli che ha totalizzato rispettivamente 25 e 24 per un totale di 49 piattelli su 50. Alessandra si trova con il gruppo di atlete che segue la lughese Jessica Rossi, prima con 50 su 50. Gara di livello stratosferico anche in campo maschile dove sono presenti Gian Marco Berti che ha totalizzato 47 (23+24) e Manuel Mancini che si è fermato a 45 (24+21), Nel pomeriggio la terza serie.

