BOCCE Mondiali Bocce: coppia mista in semifinale San Marino è certo di una medaglia con Jacopo Frisoni e Stella Paoletti.

Mondiali Bocce: coppia mista in semifinale.

San Marino prenota la medaglia ai mondiali di bocce in Brasile. Stella Paoletti e Jacopo Frisoni sono in semifinale e certi di salire sul podio. Nel pomeriggio saranno impegnati contro il Brasile dopo aver superato nei quarti la Svizzera per 8-7.

Si fermano ai quarti di finale la coppia maschile Frisoni/Dall’Olmo battuta dall’Uruguay 12-3 e quella femminile con Stella e Giada Paoletti contro la Turchia 11-6.

Per un solo punto Stella Paoletti non accede alla semifinale del tiro di precisione.

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