Mondiali Bocce: i risultati di San Marino.

Nel pomeriggio Jacopo Frisoni ha ottenuto un successo per 8-7 contro il rappresentante degli Stati Uniti, perdendo 10-3 contro quello della Francia. In campo femminile Stella Paoletti ha superato l'avversaria ungherese 10-1 e quella polacca 7-5. Nelle sfide a coppie, Frisoni/Dall'Olmo hanno perso 9-4 contro il Brasile, mentre in quella femminile, Ciucci/Paoletti hanno perso 5-4 contro l'Algeria. Nella coppia mista Dall'Olmo/Ciucci hanno superato quella di Hong Kong 12-0 e perso 10-8 con quella dell'Algeria.

